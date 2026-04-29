पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत के 5 हीरो कौन हैं? वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर

मंगलवार को पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स ने अय्यर की अगुआई वाली टीम से 6 विकेट से जीत लिया है।
इस हाई स्कोरिंग मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 19.2 ओवर में ही चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान की इस जीत के पांच हीरो कौन-कौन से रहे, जानिए।
पंजाब किंग्स के खिलाफ बड़े स्कोर का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी जीत के सबसे बड़ नायक बनकर उभरे। उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही चौके छक्कों की बारिश कराकर मैच के टोन को सेट कर दिया। सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 43 रन बनाए। इस दौरान 3 चौके-5 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 268.75 का रहा।
अंत के ओवरों में राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतर फिनिशिंग टच प्रदान करके फरेरा हीरोज की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। राजस्थान को अच्छे फिनिशर की हमेशा जरूरत रही है और अब ऐसा लगता है कि फरेरा के रूप में उन्हें कोई फिनिशर मिल गया है। उन्होंने आज के मैच में 26 गेंदों में 52 रन बनाकर मैच का रुख ही पलट दिया। इस दौरान 6 चौके 3 छक्के जड़े और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की।
बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। जायसवाल ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 188.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए और कभी भी इस बड़े चेज में रन गति को कम नहीं होने दिया। वैभव के आउट होने के बाद ही उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने शुरू किए।
पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लापुर में खेले गए मुकाबले में शुभम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बुलाया और उन्होंने आज की 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 258 से अधिक की स्ट्राइक रेट वाली 12 गेंदों में 31 रनों की पारी ने साबित कर दिया कि यह फ्रेंचाइजी क्यों बार-बार शुभम दुबे पर भरोसा करती है। उन्होंने जीत में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला।
आज के हाई स्कोरिंग मैच में जडेजा और आर्चर ने किफायती गेंदबाजी की। जडेजा ने जब सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी और कोई भी 10 की इकोनॉमी से नीचे नहीं था तब 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 32 रन दिए। वहीं आर्चर ने भी चार ओवर में 40 रन देकर एक विकेट झटका जो बेहतर है। इन दोनों खिलाड़ियों को इस जीत का पांचवां हीरो माना जा सकता है।