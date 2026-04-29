पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत के 5 हीरो कौन हैं? वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर

डेनोवन फरेरा

अंत के ओवरों में राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतर फिनिशिंग टच प्रदान करके फरेरा हीरोज की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। राजस्थान को अच्छे फिनिशर की हमेशा जरूरत रही है और अब ऐसा लगता है कि फरेरा के रूप में उन्हें कोई फिनिशर मिल गया है। उन्होंने आज के मैच में 26 गेंदों में 52 रन बनाकर मैच का रुख ही पलट दिया। इस दौरान 6 चौके 3 छक्के जड़े और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की।