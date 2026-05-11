किन 5 खिलाड़ियों ने RCB के खिलाफ मैच में डुबोई MI की लुटिया, तिलक वर्मा सबसे बड़े दोषी, सूर्या ने तो ताप ही लिया

रविवार, 10 मई को रायपुर में खेले गए आईपीएल 2026 के 54वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम आरसीबी से 2 विकेट से हार गई। इस हार के साथ मुंबई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। मुंबई की इस हार के पांच खलनायक या गुनहगार कौन-कौन रहे आइए आज हम आपको बताते हैं।
मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंता का सबब बनी हुई है। आज भी सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म का सिलसिला जारी रहा और वे भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाया कैच थमा बैठे। उनका शून्य पर आउट होना मुंबई की हार का एक कारण रहा। सूर्यकुमार यादव प्रदर्शन- 1 गेंद 0 रन, हालांकि, कप्तानी अच्छी की।
रविवार को खेले गए मुकाबले में तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी में भले ही कमाल किया हो और भले ही एक शानदार कैच भी पकड़ा हो, लेकिन गजनफर की गेंद पर क्रुणाल पांड्या के कैच के वक्त उनका ब्रेन फेड मोमेंट मुंबई की हार का सबसे बड़ा कारण बना। नमनधीर ने बाउंड्री से बॉल उनकी तरफ उछाली थी,लेकिन तिलक ने कैच नहीं क्योंकि उन्हें लगा कि नमनधीर का पैर बाउंड्री से टच हो गया है। तिलक ने बल्लेबाजी में 42 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा प्रदर्शन- 42 गेंद 57 रन, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रेन फेड।
मुंबई इंडियंस को आरसीबी के खिलाफ मिली हार के बड़े गुनहगार सलामी बल्लेबाज रयाल रिकल्टन रहे। उन्होंने 4 गेंदों में केवल 2 रन बनाए। विकेट कीपिंग के दौरान भी वे अच्छे नहीं दिखे और थ्रो मिस किया। रयान रिकल्टन प्रदर्शन, 4 गेंदों में 2 रन।
एएम गजनफर भी मुंबई इंडियंस की हार के बड़े विलेन रहे। उन्होंने 3 ओवर में 33 रन खर्चे और 1 विकेट लिया। लो स्कोरिंग मैच में अहम गेंदबाज द्वारा 11 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करना मुंबई के लिए हार का कारण बना। उन्होंने क्रुणाल पांड्या को कुछ लूज गेंदें भी डालीं। एएम गजनफर- 3 ओवर 33 रन, 11 की इकोनॉमी, 1 विकेट।
राज अंगद बावा ने आज के मैच में आखिरी ओवर डाला और 15 रन नहीं बचा सके। उन्होंने 3 ओवर में 39 रन खर्चे और काफी महंगे साबित हुए। वे भी मुंबई की हारे के बड़े विलन और उनका प्रदर्शन बड़ा कारण रहा। राज बावा प्रदर्शन, 3 ओवर 39 रन 1 विकेट।