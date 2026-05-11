किन 5 खिलाड़ियों ने RCB के खिलाफ मैच में डुबोई MI की लुटिया, तिलक वर्मा सबसे बड़े दोषी, सूर्या ने तो ताप ही लिया

तिलक वर्मा

रविवार को खेले गए मुकाबले में तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी में भले ही कमाल किया हो और भले ही एक शानदार कैच भी पकड़ा हो, लेकिन गजनफर की गेंद पर क्रुणाल पांड्या के कैच के वक्त उनका ब्रेन फेड मोमेंट मुंबई की हार का सबसे बड़ा कारण बना। नमनधीर ने बाउंड्री से बॉल उनकी तरफ उछाली थी,लेकिन तिलक ने कैच नहीं क्योंकि उन्हें लगा कि नमनधीर का पैर बाउंड्री से टच हो गया है। तिलक ने बल्लेबाजी में 42 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा प्रदर्शन- 42 गेंद 57 रन, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रेन फेड।