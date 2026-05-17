GT के खिलाफ KKR की जीत के 5 हीरो कौन-कौन? फिन एलेन जब चलते हैं मैच एकतरफा कर देते हैं!

कैमरन ग्रीन

जीटी के खिलाफ इस मुकाबले में कैमरन ग्रीन ने ऑलराउंड प्रदर्शन दिया। उन्होंने पहले तो 28 गेंदों में 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, इसके बाद तीन ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 25 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया। ग्रीन ने मैच में अपनी 52 रनों की पारी के दौरान 4 छक्के और तीन चौके लगाए इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 185 से अधिक रहा।