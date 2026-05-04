पंजाब किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत के 5 हीरो कौन-कौन? वाशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया

अरशद खान ने भी बल्ले से किया कमाल

इस मैच में दूसरे सबसे बड़े हीरो अरशद खान बनकर उभरे। उन्होंने भले ही आज के मैच में अपनी गेंदबाजी में कोई भी विकेट हासिल ना किया हो, लेकिन बल्लेबाजी के माध्यम से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आखिरी ओवर में उनके द्वारा लगाया गया चौका बेशकीमती था। उन्होंने आज के मैच में 5 गेंदों में 8 बहुमूल्य रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए जो किफायती कहा जा सकता है। अरशद खान प्रदर्शन- आखिरी ओवर में बेशकीमती रन। कुल- 5 गेंदों में 8 रन, गेंदबाजी में 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं।