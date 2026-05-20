LSG को रौंदकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने वाले राजस्थान के 5 जांबाज कौन-कौन? वैभव सूर्यवंशी सबसे बड़े सिपाही

ध्रुव जुरैल

राजस्थान की इस जीत के हीरो जुरैल भी रहे। आमतौर पर देखा गया है कि ओपनिंग जोड़ी के आउट होने के बाद राजस्थान की टीम बिखर जाती है लेकिन कल के मैच में जुरैल ने 38 गेंदों में 53 रन 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाकर मिडिल के ओवरों में टीम को मजबूती दी और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया। ध्रुव जुरैल प्रदर्शन- 38 गेंदों में 53 रन, 3 चौके, 3 छक्के, 139.47 का स्ट्राइक रेट।