MI के जबड़े से जीत छीनकर KKR के प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने वाले 5 प्लेयर कौन-कौन? विराट कोहली का साथी बना हीरो

IPL 2026 के 65वें मैच में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। केकेआर को मिली इस जीत के 5 हीरो कौन-कौन रहे, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
बुधवार को कोलकाता के इडेन गार्डेंस में खेले गए मुकाबले में सुनील नरेन सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट भी लिया और सिर्फ 13 रन खर्च किए। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 3.20 रहा। सुनील नरेन प्रदर्शन- 4 ओवर में 13 रन 1 विकेट, 3.20 की इकोनॉमी।
इस मैच में केकेआर की जीत के हीरो युवा गेंदबाज सौरभ दुबे भी रहे। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 34 रन दिए और दो बड़े विकेट हासिल किए। सौरभ दुबे प्रदर्शन- 4 ओवर 34 रन, 2 विकेट, 8.50 की इकोनॉमी।
इस मैच में केकेआर की जीत के हीरो वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने चार ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, कार्तिक त्यागी 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट और कैमरन ग्रीन 3 ओवर 23 रन देकर 2 विकेट रहे। इन तीनों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को पस्त कर दिया। कार्तिक त्यागी- 4 ओवर, 37 रन, 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती- चार ओवर में 28 रन कोई विकेट नहीं, कैमरन ग्रीन, 3 ओवर 23 रन 2 विकेट।
इस मैच में केकेआर की जीत के हीरो ओल्डगाड मनीष पांडे रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। मनीष पांडे साल 2008 से यानी जब से विराट कोहली आईपीएल खेल रहे हैं वे भी तभी से खेल रहे हैं। पांडे और कोहली की बॉन्डिंग भी इस सीजन देखने को मिली थी। उन्होंने आज के मैच में मौका मिलने पर 33 गेंदों में 45 रन बनाए और मुश्किल पिच पर 6 चौके लगाते हुए 136.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मनीष पांडे, 33 गेंद 45 रन, 6 चौके, 136.36 का स्ट्राइक रेट।
मुंबई इंडियंस के खिलाफ केकेआर की जीत से प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने वाले खिलाड़ियों में रोवमैन पॉवेल का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मैच में 30 गेंदों में 40 रन बनाए और केकेआर को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रोवमैन पॉवेल- 30 गेंद 40 रन, चार चौके 2 छक्के, 133.33 का स्ट्राइक रेट।