MI के जबड़े से जीत छीनकर KKR के प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने वाले 5 प्लेयर कौन-कौन? विराट कोहली का साथी बना हीरो

मनीष पांडे

इस मैच में केकेआर की जीत के हीरो ओल्डगाड मनीष पांडे रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। मनीष पांडे साल 2008 से यानी जब से विराट कोहली आईपीएल खेल रहे हैं वे भी तभी से खेल रहे हैं। पांडे और कोहली की बॉन्डिंग भी इस सीजन देखने को मिली थी। उन्होंने आज के मैच में मौका मिलने पर 33 गेंदों में 45 रन बनाए और मुश्किल पिच पर 6 चौके लगाते हुए 136.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मनीष पांडे, 33 गेंद 45 रन, 6 चौके, 136.36 का स्ट्राइक रेट।