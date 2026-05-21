KKR के खिलाफ मैच मे मुंबई इंडियंस का सूपड़ा साफ कराने वाले 5 खिलाड़ी कौन? देखते रहे हार्दिक पांड्या और लुट गया साम्राज्य

आईपीएल 2026 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में केकेआर के खिलाफ मुंबई की चार विकेट से मिली हार के पांच सबसे बड़े दोषी कौन-कौन रहे आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इससे पहले जान लीजिए कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 147 रन बनाए थे, जिसे केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया।
केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की हार के सभी गुनहगार बल्लेबाज रहे। इसमें पहला नंबर सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन का आता है, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 6 रन बनाए और चलते बने। रयान रिकल्टन प्रदर्शन- 7 गेंदों में 6 रन, 85 की स्ट्राइक रेट।
इस हार के दोषी रोहित शर्मा भी रहे। उनसे मुश्किल पिच पर बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वे 13 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा प्रदर्शन- 13 गेंदों में 15 रन, 2 छक्के, 115 का स्ट्राइक रेट।
नमन धीर भी मुंबई की इस हार के दोषी रहे। वे सबसे बड़े दोषी इसलिए रहे क्योंकि उनके बल्ले से तीन गेंदों में 1 रन भी नहीं निकला और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। नमनधीर- 3 गेंदों में 0 रन।
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फेल हुए और 6 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे सस्ते में पवेलियन लौट गए। सूर्यकुमार यादव, 6 गेंदों में 15 रन, 2 चौके, 1 छक्का, 250 की स्ट्राइक रेट।
तिलक वर्मा का नाम भी इस सूची में है। उन्होंने तो क्या पारी खेली किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। आईपीएल में टेस्ट खेलकर चले गए। 32 गेदों में सिर्फ 20 रन बना सके। तिलक वर्मा प्रदर्शन- 32 गेंदों में 20 रन, 62.50 का स्ट्राइक रेट।