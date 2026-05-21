KKR के खिलाफ मैच मे मुंबई इंडियंस का सूपड़ा साफ कराने वाले 5 खिलाड़ी कौन? देखते रहे हार्दिक पांड्या और लुट गया साम्राज्य

मुंबई इंडियंस की हार के 5 दोषी

आईपीएल 2026 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में केकेआर के खिलाफ मुंबई की चार विकेट से मिली हार के पांच सबसे बड़े दोषी कौन-कौन रहे आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इससे पहले जान लीजिए कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 147 रन बनाए थे, जिसे केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया।