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पांचवें टी-20 मैच में क्यों हारा भारत? प्रिंस यादव ने डुबाई लुटिया, अक्षर पटेल-शिवम दुबे सहित ये खिलाड़ी भी दोषी

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी-20 मैच में भारत की 56 रनों से मिली करारी हार के पीछे कौन- कौन से पांच खिलाड़ी दोषी रहे, आइए आपको बताते हैं। प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने बुरा प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा भी दोषी रहे।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJul 12, 2026 02:22 am IST
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भारत को इंग्लैंड ने 54 रनों से हराया

पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में साउथहैंप्टन में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रनों का लक्ष्य रखा था जिसके जवाब में टीम इंडिया 201 रनों तक ही पहुंच सकी और 56 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने सीरीज पर 4-0 से कब्जा किया।

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भारत की हार के पांच दोषी कौन-कौन?

भारत की इस करारी हार के पीछे कौन-कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार रहे जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा आइए आपको बताते हैं।

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अक्षर पटेल

आज के मैच में भारत की हार के सबसे बड़े खलनायक अक्षर पटेल रहे। उनकी जमकर पिटाई हुई और बल्ले से भी रन नहीं निकले। उन्होंने पहले तो चार ओवर की गेंदबाजी में लगभग 16 की इकोनॉमी के साथ 63 रन खर्च कर दिए और फिर बल्ले से 3 गेंदों में केवल चार रन ही बना सके। अक्षर पटेल प्रदर्शन- 4 ओवर 63 रन कोई विकेट नहीं। बैटिंग- 4 गेंदों में 3 रन।

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प्रिंस यादव

भारत की हार के दूसरे सबसे बड़े गुनहगार प्रिंस यादव रहे। उन्हें कोई भी विकेट नहीं हासिल हुआ और चार ओवर में 60 रन खर्च कर दिए। प्रिंस यादव प्रदर्शन- 4 ओवर 60 रन कोई विकेट नहीं।

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सूर्यांश शेडगे

भारत की हार के तीसरे खलनायक सूर्यांश शेडगे रहे। उन्होंने गेंदबाजी में पहले 3 ओवर में 39 रन खर्च किए और फिर बल्लेबाजी में 6 गेंदों में 7 रन ही बना सके। सूर्यांश शेडगे प्रदर्शन- 3 ओवर 39 रन कोई विकेट नहीं, बैटिंग- 6 गेंदों में 7 रन।

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शिवम दुबे

शिवम दुबे भी भारत की हार की एक वजह रहे। उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की और 22 रन खर्च कर दिए। बल्लेबाजी में 10 गेंदों में 14 रन बनाए। उनको गेंदबाजी देने के पीछे अय्यर भी दोषी रहे। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे को गेंदबाजी देना नुकसानदायक साबित हुआ। शिवम दुबे प्रदर्शन- 1 ओवर 22 रन दो विकेट- बैटिंग- 10 गेंदों में 14 रन।

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अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा भी भारत की हार के दोषी रहे। इतनी अच्छी विकेट पर जहां सभी बल्लेबाजों ने लगभग बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अभिषेक शर्मा संघर्ष करते नजर आए और 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बना सके। अभिषेक शर्मा प्रदर्शन- 5 गेंदों में 3 रन।

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