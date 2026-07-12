पांचवें टी-20 मैच में क्यों हारा भारत? प्रिंस यादव ने डुबाई लुटिया, अक्षर पटेल-शिवम दुबे सहित ये खिलाड़ी भी दोषी

अक्षर पटेल

आज के मैच में भारत की हार के सबसे बड़े खलनायक अक्षर पटेल रहे। उनकी जमकर पिटाई हुई और बल्ले से भी रन नहीं निकले। उन्होंने पहले तो चार ओवर की गेंदबाजी में लगभग 16 की इकोनॉमी के साथ 63 रन खर्च कर दिए और फिर बल्ले से 3 गेंदों में केवल चार रन ही बना सके। अक्षर पटेल प्रदर्शन- 4 ओवर 63 रन कोई विकेट नहीं। बैटिंग- 4 गेंदों में 3 रन।