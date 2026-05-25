राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचाने वाले 5 प्लेयर कौन-कौन? MI के खिलाफ मैच में ये खिलाड़ी नहीं रहता तो खेल खत्म था

जोफ्रा आर्चर

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत के सबसे बड़े हीरो जोफ्रा आर्चर रहे। उन्होंने आज के मैच में ना सिर्फ गेंदबाजी से बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि बल्लेबाजी में भी दम दिखाया। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 17 रन चार की इकोनॉमी से दिए। इससे पहले 213 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 32 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर प्रदर्शन- बल्लेबाजी 15 गेंदों में 32 रन, 1 चौका, 3 छक्का, 213.33 का स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी- चार ओवर, 17 रन, 3 विकेट 4.20 का इकोनॉमी रेट।