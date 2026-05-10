राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की विशाल जीत के 5 हीरो कौन-कौन? गिल-राशिद खान सहित ये नाम

मोहम्मद सिराज, रबाडा और होल्डर की तिकड़ी

कल के मैच में गुजरात टाइटंस की जीत के दूसरे हीरो के रूप में कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर को संयुक्त रूप से शामिल कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी की बड़ी विकेट लेने के कारण भले ही मोहम्मद सिराज ने चार ओवर में 55 रन खर्चे वे भी जीत के हीरो में से एक हैं। कगिसो रबाडा ने आज के मैच में 3 ओवर में 33 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट लिए, वहीं डोल्डर ने 3 पुच्छले बल्लेबाजों को आउट करके मैच खत्म किया। कगिसो रबाडा प्रदर्शन- 3 ओवर 33 रन 2 विकेट। जेसन होल्डर प्रदर्शन -2.3 ओवर 12 रन, 3 विकेट। मोहम्मद सिराज प्रदर्शन- 4 ओवर 55 रन, वैभव सूर्यवंशी का विकेट।