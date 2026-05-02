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DC के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन? रवींद्र जडेजा सबसे बड़े दोषी, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में

आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की हार के पांच गुनहगार कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। रवींद्र जडेजा इस हार के सबसे बड़े दोषी साबित हुए हैं। सूर्यवंशी भी लिस्ट में हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 02, 2026 01:27 am IST
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दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया

आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने दिल्ली के सामने 226 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसे पथुम निसांका और केएल राहुल की दमदार पारी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने 19.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन?

इस मैच में पथुम निसांका ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 50 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत के साथ खुद को पॉइंट्स टेबल में 6वें स्थान पर पहुंचा दिया है, वहीं राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर मौजूद है। आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 सबसे बड़े मुजरिम कौन थे आइए आपको बताते हैं।

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यशस्वी जायसवाल पहले दोषी

यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क की पहली गेंद को स्टैंड में तो पहुंचाया लेकिन वे उनकी तीसरी गेंद को संभाल नहीं सके और सिर्फ 6 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जायसवाल हार के बड़े गुनहगारों में से हैं क्योंकि इनकी पारी पर राजस्थान की टीम टिकी रहती है। अगर एक छोर पर जायसवाल होते तो स्कोर और भी अधिक जा सकता था। यशस्वी जायसवाल प्रदर्शन- 3 गेंदों में 6 रन, एक छक्का।

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सूर्यवंशी भी मुजरिम

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की हार के गुनहगारों में वैभव सूर्यवंशी का भी नाम दर्ज है। वैभव की पारी पर इस समय राजस्थान की पूरी टीम टिकी हुई है। वैभव के क्रीज पर मौजूद होने से टीम का स्कोर 250 के करीब पहुंच सकता था, जो राजस्थान के गेंदबाज पाटा पिच पर डिफेंड कर सकते थे। वैभव का जल्दी आउट होना हार के बड़े कारणों में से एक है। वैभव सूर्यवंशी प्रदर्शन- 2 गेंदों में 4 रन, एक चौका।

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रवींद्र जडेजा सबसे बड़े गुनहगार

इस मैच में हार के सबसे बड़े गुनहगार रवींद्र जडेजा कहे जा सकते हैं। जडेजा को आज के मैच के लिए बल्लेबाजी में प्रमोशन दिया गया और पांच नंबर पर बैटिंग करने आए। लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग पोजिशन के साथ न्याय नहीं किया और सिर्फ 14 गेंदों में 20 रन बनाकर रन रेट को धीमा करके आउट हो गया। जडेजा ने गेंदबाजी में भी 3 ओवर में 11 की इकोनॉमी के साथ 33 रन खर्चे और सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। जडेजा की अगर 14 गेंदों में 20 रनों की पारी नहीं आई होती तब राजस्थान की टीम और अधिक स्कोर बना पाती। रवींद्र जडेजा प्रदर्शन- 14 गेंदों में 20 रन और 3 ओवर में 33 रन एक विकेट।

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शुभम दुबे ने भी गेंदें खाईं

पिछले मैच में अपनी विस्फोटक पारी से मैच जिताने वाले शुभम दुबे का आज के मैच में बल्ला नहीं चल सका और वे आखिरी के ओवरों में अच्छा फिनिश नहीं दे सके। उन्होंने 6 गेंदों में 6 रनों की पारी उस समय पर खेली जब रन रेट को चौथे गियर के साथ बढ़ाने की दरकार थी। शुभम दुबे प्रदर्शन- 6 गेंदों में 6 रनों की पारी।

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रवि बिश्नोई पूरी तरह से अप्रभावी रहे

रवि बिश्नोई आज के मैच में बिल्कुल भी रिदम में नहीं दिखे और उनका रिदम से बाहर होना राजस्थान की हार का एक बड़ा कारण है। उन्होंने आज के मैच में सिर्फ दो ओवर की गेंदबाजी की और सबसे महंगे साबित हुए। मिस फील्ड भी किया। उन्होंने 2 ओवर में 14 की इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन खर्चे। रवि बिश्नोई प्रदर्शन- 2 ओवर में 28 रन कोई विकेट नहीं।

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