DC के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन? रवींद्र जडेजा सबसे बड़े दोषी, वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में

रवींद्र जडेजा सबसे बड़े गुनहगार

इस मैच में हार के सबसे बड़े गुनहगार रवींद्र जडेजा कहे जा सकते हैं। जडेजा को आज के मैच के लिए बल्लेबाजी में प्रमोशन दिया गया और पांच नंबर पर बैटिंग करने आए। लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग पोजिशन के साथ न्याय नहीं किया और सिर्फ 14 गेंदों में 20 रन बनाकर रन रेट को धीमा करके आउट हो गया। जडेजा ने गेंदबाजी में भी 3 ओवर में 11 की इकोनॉमी के साथ 33 रन खर्चे और सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। जडेजा की अगर 14 गेंदों में 20 रनों की पारी नहीं आई होती तब राजस्थान की टीम और अधिक स्कोर बना पाती। रवींद्र जडेजा प्रदर्शन- 14 गेंदों में 20 रन और 3 ओवर में 33 रन एक विकेट।