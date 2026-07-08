तीसरे टी-20I में क्यों हारा भारत? इन 5 खिलाड़ियों ने डुबाई लुटिया, वैभव-अभिषेक अलावा अय्यर भी गुनहगार

वैभव सूर्यवंशी

15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की भी इस हार में गलती मानी जा सकती है। जब अभिषेक शर्मा जैसा बड़ा बल्लेबाज आउट हो चुका है और आपको लगातार आर्चर शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे तब कुछ जिम्मेदारी लेकर गेंदों को छोड़ा जा सकता था। अभिषेक के बाद वैभव के आउट होने से मैच का रुख आधा बदल गया था। वैभव सूर्यवंशी ने पांच गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाए। वैभव मैदान पर टिकते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। वैभव सूर्यवंशी प्रदर्शन- 5 गेंदों में 13 रन।