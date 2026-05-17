KKR के खिलाफ GT की हार के पांच गुनहगार कौन-कौन? अच्छी पारी खेलने के बाद भी गिल दोषी, सुदर्शन बटलर ने लगाई लंका

शुभमन गिल

आज के मैच में शुभमन गिल की कप्तानी औसत नजर आई। गेंदबाजी के दौरान उनसे कुछ रणनीतिक चूक हुईं। वे मैदान पर काफी लाचार भी नजर आए। यूं तो गिल ने आज के मैच में 173 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन यह कम था इससे और तेज खेलने की दरकार थी और वे ऐसा नहीं कर सके जिसकी वजह से आखिरी के ओवरों में रन रेट काफी अधिक बढ़ गया और टीम मैच हार गई। उन्होंने आज के मैच में 49 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली, जो मैच के हिसाब से धीमी थी।