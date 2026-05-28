SRH के जबड़े से जीत छीनकर राजस्थान को Q-2 में पहुंचाने वाले 5 प्लेयर कौन-कौन? वैभव सूर्यवंशी का तो कोई जवाब ही नहीं

रियान पराग

जीत में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग का भी योगदान रहा। उन्होंने मैदान पर ना सिर्फ अच्छी कप्तानी की बल्कि बल्लेबाजी में बी दमखम दिखाया और 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 12 गेदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 26 रनों की पारी खेली। रियान पराग प्रदर्शन- 12 गेंदों में 26 रन, 2 चौके- दो छक्के, 216.67 का स्ट्राइक रेट।