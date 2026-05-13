SRH के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस की जीत के 5 नायक कौन? गेंदबाजों ने संभाला मोर्चा, 2 बैटर भी चले

गुजरात ने हैदराबाद को हराया

आईपीएल 2026 में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। अहमदाबाद की मुश्किल पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने 168 रन पांच विकेट के नुकसान पर बनाए थे और 169 रनों का लक्ष्य रखा था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिर्फ 14.5 ओवर में 86 रनों पर सिमट गई।