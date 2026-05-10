गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन? यशस्वी-आर्चर सबसे बड़े दोषी

जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे

आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। जोफ्रा आर्चर की गुजरात के बल्लेबाजों ने इतनी पिटाई की कि वे चार ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर सके। 3 ओवर में 15.30 की इकोनॉमी के साथ 46 रन खर्चे और कोई विकेट नहीं मिला। तुषार देशपांडे ने एक बार फिर गेंद से फिफ्टी लगाई। उन्होंने चार ओवर में 13 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए 52 रन खर्चे। ये दोनों गेंदबाज राजस्थान रॉयल् की हार के बड़े गुनहगार रहे। तुषार देशपांडे प्रदर्शन - 4 ओवर, 52 रन, 13 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं। जोफ्रा आर्चर- 3 ओवर 46 रन 15.30 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं।