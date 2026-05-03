CSK के खिलाफ मुंबई इंडियंस की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन? हार्दिक पांड्या सबसे बड़े दोषी

सूर्यकुमार यादव ने तोड़ी लय

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी सूर्यकुमार यादव के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने की तरह ही जा रहा है। वे एक बार फिर फेल हो गए। आज के मैच में उन्होंने 12 गेंजों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए। वे अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन लय को मेंटेन नहीं कर सके। सूर्या के मैदान पर रहने से मुंबई तेज गति से रन बना रही थी। उनके आउट होते ही सभी बल्लेबाज तास के पत्तों की तरह ढेर होते गए। आज के मैच में हार के लिए सूर्या भी बड़े दोषी हैं। सूर्यकुमार यादव प्रदर्शन- 12 गेंदों में 21 रन, 3 चौके, 1 छक्का, 175 का स्ट्राइक रेट।