भारत की हार के 5 दोषी कौन-कौन? रवि बिश्नोई ने डुबोई लुटिया, वैभव का भी गुनाह, ईशान शामिल

रवि बिश्नोई

भारत की हार के सबसे बड़े गुनहगार रवि बिश्नोई रहे। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में 60 रन खर्च कर दिया। उनका एक ओवर 27 से अधिक रनों का चला गया। उन्होंने 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की और यहीं से मैच पलट गया। रवि बिश्नोई प्रदर्शन- 4 ओवर 60 रन, कोई विकेट नहीं, 15 की इकोनॉमी।