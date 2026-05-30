IPL 2026 में 200+ की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले 5 बल्लेबाज कौन-कौन? वैभव-अभिषेक के अलावा ये खिलाड़ी भी लिस्ट मे

सिर्फ यही पांच बैटर 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर पाए

बता दें कि इस सीजन वैभव सूर्यवंशी, फिन एलेन, प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल यही पांच बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। कुछ समय तक आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी इस लिस्ट में थे, लेकिन बाद में वे जिम्मेदारियों की वजह से इस स्ट्राइक रेट को सस्टेन नहीं कर सके। वे मध्य क्रम में भी बल्लेबाजी करने आते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 196.67 है।