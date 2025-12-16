कौन हैं IPL 2026 ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी? 19 और 20 साल के लड़के बने करोड़पति

कार्तिक शर्मा

राजस्थान के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने खजाना खोला। वह 14 करोड़ 20 लाख रुपये में सीएसके का हिस्सा बने। 19 साल के कार्तिक संयुक्त रूप से आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर (जिसने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला) बन गए हैं। उनका बेस प्राइस 30 लाख था।