Which Indian was the first to play 50 matches across all formats Jasprit Bumrah became 7th player Virat Kohli MS Dhoni किस भारतीय ने सबसे पहले सभी फॉर्मेट में खेले 50 मैच? जसप्रीत बुमराह बने 7वें खिलाड़ी
किस भारतीय ने सबसे पहले सभी फॉर्मेट में खेले 50 मैच? जसप्रीत बुमराह बने 7वें खिलाड़ी

जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 50वां टेस्ट खेल रहे हैं। वह सभी फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेलने वाले 7वें भारतीय बने हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी हैं।

Lokesh KheraFri, 10 Oct 2025 11:12 AM
विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी

ऑल फॉर्मेट के बादशाह -एमएस धोनी, विराट कोहली, और रोहित शर्मा- तीन ऐसे नाम है जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में खूब नाम कमाया है। आज हम आपको उन खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेले हैं।

जसप्रीत बुमराह के नाम बड़ी उपलब्धि

जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 50वां टेस्ट खेल रहे हैं। वह सभी फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेलने वाले 7वें भारतीय बने हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी हैं।

टेस्ट में भी 50 मैच पूरे

जसप्रीत बुमराह वनडे में 89 तो टी20 में 75 मैच खेल चुके हैं। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट उनके करियर का 50वां टेस्ट मैच है।

एमएस धोनी

एमएस धोनी सभी फॉर्मेट में भारत के लिए कम से कम 50 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। धोनी ने अपने करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 खेले थे। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

विराट कोहली, रोहित शर्मा

विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में हैं। कोहली 123 टेस्ट 302 वनडे और 125 टी20 खेल चुके हैं। वहीं रोहित शर्मा 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वनडे में ही एक्टिव हैं।

जडेजा, अश्विन

रवींद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी भी भारत के लिए सभी फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेल चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके अश्विन 106 टेस्ट, 116 वनडे और 65 टी20 खेले। वहीं वनडे और टेस्ट में एक्टिव जड़ेजा 86 टेस्ट, 204 वनडे और 74 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

केएल राहुल

केएल राहुल इस लिस्ट में शामिल होने वाले 6ठे भारतीय हैं। वह अभी तक 64 टेस्ट, 85 वनडे और 72 टी20 खेल चुके हैं।

