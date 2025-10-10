किस भारतीय ने सबसे पहले सभी फॉर्मेट में खेले 50 मैच? जसप्रीत बुमराह बने 7वें खिलाड़ी

जडेजा, अश्विन

रवींद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी भी भारत के लिए सभी फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेल चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके अश्विन 106 टेस्ट, 116 वनडे और 65 टी20 खेले। वहीं वनडे और टेस्ट में एक्टिव जड़ेजा 86 टेस्ट, 204 वनडे और 74 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।