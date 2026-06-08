टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार किस देश ने 500+ का स्कोर बनाया है, भारत कितने नंबर पर? देखिए टॉप-5 की लिस्ट

टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 500+ रन

भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में 564 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार किस टीम ने 500 से अधिक रनों टोटल एक पारी में खड़ा किया है।