टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार किस देश ने 500+ का स्कोर बनाया है, भारत कितने नंबर पर? देखिए टॉप-5 की लिस्ट

भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में 564 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार किस टीम ने 500 से अधिक रनों टोटल एक पारी में खड़ा किया है।
इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए टेस्ट क्रिकेट में 153 बार 500 या उससे अधिक रन एक पारी में बनाए हैं।
सूची में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड का नाम है, जिसने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में कुल 116 बार 500 या उससे अधिक रनों का स्कोर खड़ा किया है।
भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। टीम इंडिया ने टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 91 बार 500 या उससे अधिक का स्कोर खड़ा किया है।
सूची में चौथे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 57-57 बार 500 या उससे अधिक रन टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में बनाए हैं।
इस लिस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पांचवें नंबर पर है जिसने 47 बार यह कारनामा किया है। जबकि 42 बार ऐसा करने के साथ श्रीलंका छठवें स्थान पर है।