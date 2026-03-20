IPL में किसकी कप्तानी में किसने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 लिस्ट में बुमराह से आगे स्पिनर

रविंद्र जडेजा

स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में एमएस धोनी की कप्तानी में 128 विकेट लिए। वह आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। सीएसके ने जडेजा को ट्रेड डील में आरआर को दिया। जडेजा 11 सीजन सीएसके में रहे। उन्होंने आईपीएल डेब्यू 2008 में आरआर से किया था।