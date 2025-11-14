भारत में किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट? बुमराह और कुलदीप ने एकसाथ किया ये कारनामा

बुमराह-कुलदीप का कारनामा

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव ने एकसाथ खास कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान भारतीय सरजमीं पर 150 विकेट का आंकड़ा छुआ। दोनों फिलहाल 151-151 के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर हैं। बुमराह ने 97 और कुलदीप ने 87 पारियों में ऐसा किया। बुमराह ने कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में पांच विकेट चटकाए जबकि कुलदीप ने दो शिकार किए।