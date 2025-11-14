भारत में किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट? बुमराह और कुलदीप ने एकसाथ किया ये कारनामा

सभी फॉर्मेट में भारत की धरती पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम दर्ज है। पूर्व दिग्गज स्पिनर कुंबले ने यहां 204 पारियों में 446 शिकार किए। पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भारत में 193 पारियों में 475 विकेट चटकाए।
लिस्ट में तीसरा नाम पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का है। भज्जी ने 201 पारियों में 380 विकेट हासिल किए। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भारत में अब तक सभी फॉर्मेट में 377 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 200 पारियों में ऐसा किया।
महान ऑलराउंडर कपिल देव सूची में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने भारतीय सरमजीं पर 202 पारियों में 319 शिकार किए। पूर्व पेसर जवागल श्रीनाथ ने 137 पारियों में 211 विकेट झटके।
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने 137 पारियों में 201 विकेट लिए। उनके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। शमी ने भारत की धरती पर 91 पारियों में 168 विकेट चटकाए हैं। वह कई महीनों से भारतीय टीम से बाहर हैं।
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव ने एकसाथ खास कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान भारतीय सरजमीं पर 150 विकेट का आंकड़ा छुआ। दोनों फिलहाल 151-151 के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर हैं। बुमराह ने 97 और कुलदीप ने 87 पारियों में ऐसा किया। बुमराह ने कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में पांच विकेट चटकाए जबकि कुलदीप ने दो शिकार किए।