IPL 2026 में अब तक किस बल्लेबाज ने जड़ी हैं सबसे ज्यादा फिफ्टी? टॉप-5 में कौन-कौन?

आईपीएल 2026 में 50 मैचों के समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा अर्धशतक किन 5 बल्लेबाजों ने लगाए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
इस सीजन अब तक सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में हेनरिक क्लासेन पहले नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 11 मैचों में 5 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रहा है।
सनराइजर्स हैदराबाद के ही बल्लेबाज ईशान किशन 11 मैचों में चार अर्धशतक के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस सीजन अब तक उनका सर्वोच्च स्कोर 91 रन है।
पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 10 मैचों की 9 पारियों में चार अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 80 रन है।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने भी इस सीजन 10 मैचों की 9 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन प्रभसिमरन से कम रन बनाए हैं इसलिए सूची में चौथे स्थान पर हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 71 रन है।
सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सूची में 3 अर्धशतक के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन 11 पारियों में 475 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है।