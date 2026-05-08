IPL 2026 में अब तक किस बल्लेबाज ने जड़ी हैं सबसे ज्यादा फिफ्टी? टॉप-5 में कौन-कौन?

श्रेयस अय्यर चौथे स्थान पर

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने भी इस सीजन 10 मैचों की 9 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन प्रभसिमरन से कम रन बनाए हैं इसलिए सूची में चौथे स्थान पर हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 71 रन है।