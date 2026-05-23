SRH के किन 5 खिलाड़ियों ने चूर किया RCB का घमंड? ईशान किशन-हेनरिक क्लासेन समेत ये नाम लिस्ट में

मलिंगा-हुसैन और हर्षल की तिकड़ी

आज के मैच में जीत हासिल करने में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भूमिका निभाई उससे कहीं ज्यादा गेंदबाजों की भूमिका रही। ईशान मलिंगा ने चार ओवर में सिर्फ इस पाटा पिच पर 33 रन दिए और दो विकेट लिया, वहीं हर्षल पटेल को भले कोई विकेट ना मिला हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 37 रन खर्चे। साकिब हुसैन ने आज के मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए ना सिर्फ विराट कोहली का बड़ा विकेट लिया बल्कि चार ओवर में सिर्फ 31 रन खर्चे। ईशान मलिंगा- 4 ओवर 33 रन, 2 विकेट, हर्षल पटेल- 4 ओवर 37 रन कोई विकेट नहीं, साकिब हुसैन- 4 ओवर 31 रन 1 विकेट।