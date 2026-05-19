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SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में किन 5 खिलाड़ियों ने लगाई CSK की लंका? रुतुराज गायकवाड़- संजू सैमसन रहे सबसे बड़े दोषी

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सोमवार को चेन्नई में खेले गए करो या मरो वाले अहम मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की हार के पांच कारण कौन-कौन से खिलाड़ी रहे, आइए आपको बताते हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 19, 2026 02:48 am IST
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सनराइजर्स हैदराबाद ने सीएसके को हराया

सोमवार, 18 मई को चेपॉक में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है।

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19 ओवर में चेज कर लिया टारगेट

चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए थे और 181 का लक्ष्य दिया था, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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चेन्नई की हार के 5 बड़े मुजरिम कौन-कौन?

करो या मरो के इस अहम मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की हार के पांच कारण कौन-कौन से खिलाड़ी रहे, आइए आपको बताते हैं।

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रुतुराज गायकवाड़

हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई की हार के सबसे बड़े कारण कप्तान रुतुराज गायकवाड़ खुद रहे। उन्होंने 21 गेंदों में 71 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 15 रन बनाए। रुतुराज गायकवाड़- 21 गेंदों में 15 रन, 71 की स्ट्राइक रेट

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संजू सैसमन&nbsp;

संजू सैसमन से इस अहम मैच में बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वे भी 13 गेंदों में 27 रन बनाकर चलते बने। वे भी इस हार के बड़े गुनहगार रहे। संजू सैमसन- 13 गेंदों में 27 रन

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उर्विल पटेल

उर्विल पटेल ने आज के मैच में 8 गेंदों में 13 रन बनाए और विकेट फेंककर चले गए। सीएसके इनके ना चलने के कारण कम स्कोर बना सकी। उर्विल पटेल- 8 गेंदों में 13 रन।

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शिवम दुबे

शिवम दुबे भी इस मैच में बड़ी फिनिश नहीं दे पाए। उन्होंने 23 गेंदों में 26 रनों की मामूली पारी खेली। शिवम दुबे- 23 गेंदों में 26 रन।

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प्रशांत वीर

प्रशांत वीर भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और बिल्कुल भी अच्छा फिनिश नहीं दे पाए। प्रशांत वीर- 9 गेंदों में 11 रन।

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