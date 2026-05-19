SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में किन 5 खिलाड़ियों ने लगाई CSK की लंका? रुतुराज गायकवाड़- संजू सैमसन रहे सबसे बड़े दोषी

प्रशांत वीर

प्रशांत वीर भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और बिल्कुल भी अच्छा फिनिश नहीं दे पाए। प्रशांत वीर- 9 गेंदों में 11 रन।