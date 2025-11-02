वॉशिंगटन सुंदर ने चकनाचूर किया धोनी-कोहली का रिकॉर्ड, AUS में एक पारी में जड़े सबसे ज्यादा सिक्स

रोहित शर्मा भी लिस्ट में

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में है। रोहित ने 2016 में मेलबर्न और 2018 में सिडनी में एक टी20 में 2-2 छक्के जड़े थे। रोहित के अलावा शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी एक पारी में 2-2 छक्के जड़ चुके हैं।