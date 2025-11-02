वॉशिंगटन सुंदर ने चकनाचूर किया धोनी-कोहली का रिकॉर्ड, AUS में एक पारी में जड़े सबसे ज्यादा सिक्स

वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में 49 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में 4 छक्के लगाए। वह अब ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बन गए हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 में हुए सिडनी टी20 में तीन सिक्स लगाए थे।
विराट कोहली के नाम भी ऑस्ट्रेलिया में एक टी20 पारी में 3 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। उन्होंने यह कारनामा 2020 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर किया था।
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में है। रोहित ने 2016 में मेलबर्न और 2018 में सिडनी में एक टी20 में 2-2 छक्के जड़े थे। रोहित के अलावा शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी एक पारी में 2-2 छक्के जड़ चुके हैं।