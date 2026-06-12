विराट- विलियमसन हो गए रिटायर, रूट- स्मिथ एक्टिव, देखिए फैब फोर में किस बैटर ने टेस्ट में कितने शतक लगाए

जो रूट नंबर वन (41 शतक)

फैब फोर के इन खिलाड़ियों में सबसे शानदार टेस्ट करियर जो रूट का है। रूट ने अपने टेस्ट करियर में अब तक कुल 164 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 300 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 50.73 की औसत के साथ कुल 13952 रन बनाए हैं। इस दौरान जो रूट के बल्ले से कुल 66 अर्धशतक और 41 शतक निकले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 262 सर्वोच्च रन बनाए हैं। वे सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते जा रहे हैं।