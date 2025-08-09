Virat Kohli To Shubman Gill TOP 5 Star Indian cricketers and their sisters Profession Raksha Bandhan 2025 विराट से लेकर गिल तक, 5 स्टार भारतीय क्रिकेटर की बहनें क्या करती हैं? कोई नेता तो कोई मेकअप आर्टिस्ट
आज रक्षा बंधन 2025 का पावन पर्व मनाया जा रहा है। रक्षा बंधन के अवसर पर जानिए भारत के स्टार क्रिकेटर की बहनें क्या करती हैं? लिस्ट में विराट कोहली से लेकर टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल तक की बहन शामिल हैं।

Md.Akram Sat, 9 Aug 2025 03:38 PM
रक्षा बंधन 2025

रक्षा बंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते के प्रेम और पवित्रता का दर्शाता है। आज रक्षा बंधन 2025 का पावन पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। चलिए, आपको रक्षा बंधन पर 5 स्टार भारतीय क्रिकेटर की बहनों के प्रोफेशन के बारे में बताते हैं।

भावना कोहली ढींगरा

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बहन का नाम भावना कोहली ढींगरा है। वह विराट के बिजनेस को संभालती हैं। भावना फैशन ब्रांड One8 Select और Wrogn को मैनेज करती हैं। विराट कोहली ने साल 2012 में One8 नाम से ब्रांड लॉन्च किया था। भावना की शादी बिजनेसमैन संजय ढींगरा से हुई।

साक्षी पंत

भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन का नाम साक्षी पंत है। वह ऋषभ से बड़ी हैं। साक्षी नेशनल फार्मेसी एसोसिएशन से जुड़ी हैं। वह साथ ही सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।

नैना जडेजा

धाकड़ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की दो बड़ी बहन हैं, जिनका नाम नैना जडेजा और पद्मिनी जडेजा है। नैना कांग्रेस नेता हैं। वहीं, रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बीजेपी में हैं। रिवाबा गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से विधायक हैं।

जुहिका बुमराह

स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बहन का नाम जुहिका है। जुहिका अपने भाई से बड़ी हैं। वह स्कूल टीचर थीं। हालांकि, जुहिका अब पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बुमराह को क्रिकेटर बनने में की थी।

शहनील गिल

भारतीय टेस्ट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल की बहन का नाम शहनील गिल है। वह शुभमन से तीन साल बड़ी हैं। शहनील सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर चार लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी भाई शुभमन के साथ फोटो और वीडियो जमकर वायरल होती हैं।

