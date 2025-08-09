विराट से लेकर गिल तक, 5 स्टार भारतीय क्रिकेटर की बहनें क्या करती हैं? कोई नेता तो कोई मेकअप आर्टिस्ट

भावना कोहली ढींगरा

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बहन का नाम भावना कोहली ढींगरा है। वह विराट के बिजनेस को संभालती हैं। भावना फैशन ब्रांड One8 Select और Wrogn को मैनेज करती हैं। विराट कोहली ने साल 2012 में One8 नाम से ब्रांड लॉन्च किया था। भावना की शादी बिजनेसमैन संजय ढींगरा से हुई।