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विराट कोहली थे पहले, फिर सूर्यकुमार यादव और अब ईशान किशन, ये हैं ICC टी-20I रैंकिंग्स में नंबर-1 बनने वाले भारतीय बैटर

ईशान किशन हाल ही में टी-20I रैंकिंग्स में नंबर वन पर पहुंचे हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों की पूरी सूची बताते हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में नंबर वन का ताज हासिल किया है। 

Vimlesh Kumar BhurtiyaJul 02, 2026 04:26 pm IST
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ईशान किशन बने नंबर वन

हाल ही में ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को पीछे करके आईसीसी टी-20I रैंकिंग में नंबर वन का ताज हासिल किया है। ईशान ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे ही भारतीय बल्लेबाज हैं।

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कौन- कौन से भारतीय बैटर बने नंबर वन

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से भारतीय बल्लेबाज आईसीसी टी-20I रैंकिंग में नंबर वन का ताज हासिल कर चुके हैं।

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विराट कोहली पहले

भारत की ओर से आईसीसी टी-20I रैंकिंग में नंबर वन बनने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली थी। कोहली ने साल 2024 में टी-20 क्रिकेट में नंबर वन का मुकाम हासिल किया था। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बनने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। वे 2024 में टी-20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

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विराट के बाद सूर्या

भारतीय टीम को विश्व कप का खिताब दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव साल 2022 में आईसीसी टी-20I रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने थे। वे विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय थे। उन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़ा था।

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अभिषेक शर्मा&nbsp;

साल 2024 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी पहली ही सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ा था। जुलाई 2025 आते-आते उन्होंने इतनी शानदार प्रदर्शन दी थी कि दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए थे। वे काफी समय तक इस पोजीशन में रहे।

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ईशान किशन

अभिषेक शर्मा के बाद अब ईशान किशन को नंबर वन का ताज हासिल हुआ है। वे आईसीसी टी-20I रैंकिंग्स में भारत की ओर से नंबर वन बनने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। ईशान किशन का साल 2026 बेहद शानदार गुजरा है।

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