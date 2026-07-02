विराट कोहली थे पहले, फिर सूर्यकुमार यादव और अब ईशान किशन, ये हैं ICC टी-20I रैंकिंग्स में नंबर-1 बनने वाले भारतीय बैटर

विराट कोहली पहले

भारत की ओर से आईसीसी टी-20I रैंकिंग में नंबर वन बनने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली थी। कोहली ने साल 2024 में टी-20 क्रिकेट में नंबर वन का मुकाम हासिल किया था। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बनने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। वे 2024 में टी-20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।