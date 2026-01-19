कोहली ने खतरे में डाला सचिन का एक और रिकॉर्ड, देखें भारत में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे पायदान पर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली हैं। उन्होंने अब तक भारतीय सरजमीं पर 41 इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकी हैं। उन्होंने 41वां शतक इंदौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में जड़ा। कोहली ने 108 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली लेकिन भारत को 41 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। यह उनका वनडे में 54वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां शतक था।