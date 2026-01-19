कोहली ने खतरे में डाला सचिन का एक और रिकॉर्ड, देखें भारत में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट

सचिन तेंदुलकर के नाम भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। महान बल्लेबाज सचिन ने घर पर 42 शतक लगाए। हालांकि, उनका यह रिकॉर्ड अब खतर में है। सचिन 100 इंटरनेशनल सेंचुरी जमाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। उनका करियर दो दशक से अधिक लंबा रहा।
लिस्ट में दूसरे पायदान पर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली हैं। उन्होंने अब तक भारतीय सरजमीं पर 41 इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकी हैं। उन्होंने 41वां शतक इंदौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में जड़ा। कोहली ने 108 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली लेकिन भारत को 41 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। यह उनका वनडे में 54वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां शतक था।
रोहित शर्मा ने अभी तक भारत की धरती पर 28 शतक लगाए हैं। 'हिटमैन' इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगा चुके हैं। कोहली की तरह रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।
राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 48 इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ी। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने भारत में 21 शतक जमाए। वह 1996 से 2012 तक एक्टिव रहे।
सूची में पांचवें स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं। पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग ने भारतीय सरजमीं पर 18 शतक मारे। उन्होंने करियर में कुल 38 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाईं।