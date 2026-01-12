कोहली ने धोनी और गंभीर को पछाड़ा, देखें सबसे ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए भारतीय

विराट कोहली

फेहरिस्त में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर आ गए हैं। वह 557 इंटरनेशनल मैचों में 9 बार नर्वस नाइनटीज का शिकार हो चुके हैं। कोहली वडोदरा में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे में 93 रन बनाकर आउट हुए और 54वें वनडे शतक से चूके। उन्होंने 91 गेंदों का सामना करने के बाद आठ चौके और एक छक्का लगाया। भारत ने 301 का टारगेट चेज करते हुए चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कोहली के अलावा पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी 10 बार शतक के नजदीक अपना विकेट गंवाया। उन्होंने 424 मुकबाले खेले।