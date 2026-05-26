धर्मशाला में GT के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर की प्रैक्टिस, लय में नजर आए किंग, तस्वीरें देखिए

आरसीबी और गुजरात टाइंटस के बीच आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर धर्मशाला में 26 मई को खेला जाना है।
इस मैच के लिए दोनों टीमों ने एक दिन पहले जोरदार प्रैक्टिस की है।
प्रैक्टिस सेशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जमकर पसीना बहाते नजर आए हैं।
उन्होंने धर्मशाला में प्रैक्टिस के दौरान कई आकर्षक शॉट्स लगाए हैं।
इस दौरान विराट कोहली मजाक मस्ती भी करते नजर आए हैं।
गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल की रेस के लिए खेले जाने वाले इस मुकाबले में विराट कोहली से फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद है।
इस मैदान पर विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल सकता है। वे आरसीबी के लिए मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं।