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धर्मशाला में GT के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर की प्रैक्टिस, लय में नजर आए किंग, तस्वीरें देखिए

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वालीफायर से एक दिन पहले विराट कोहली ने धर्मशाला में खूब प्रैक्टिस की और पसीन बहाए। इस दौरान वे लय में दिखाई दिए। तस्वीरों में देखिए।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 26, 2026 01:58 am IST
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धर्मशाल में पहला क्वालीफायर

आरसीबी और गुजरात टाइंटस के बीच आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर धर्मशाला में 26 मई को खेला जाना है।

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दोनों टीमों की प्रैक्टिस

इस मैच के लिए दोनों टीमों ने एक दिन पहले जोरदार प्रैक्टिस की है।

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पसीना बहाते नजर आए कोहली

प्रैक्टिस सेशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जमकर पसीना बहाते नजर आए हैं।

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कोहली ने लगाए शॉट्स

उन्होंने धर्मशाला में प्रैक्टिस के दौरान कई आकर्षक शॉट्स लगाए हैं।

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मजाक मस्ती करते आए नजर

इस दौरान विराट कोहली मजाक मस्ती भी करते नजर आए हैं।

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विराट से अच्छी पारी की उम्मीद

गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल की रेस के लिए खेले जाने वाले इस मुकाबले में विराट कोहली से फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद है।

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मैच विनिंग पारी

इस मैदान पर विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल सकता है। वे आरसीबी के लिए मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं।

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