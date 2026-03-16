विराट कोहली IPL में नया इतिहास रचने की दहलीज पर, देखें लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल में नया इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह आईपीएल में 9 हजार रन कंप्लीट करने से 339 रन दूर हैं। टूर्नामेंट में कोई 8 हजार का आंकड़ा भी नहीं छू सका है। कोहली के खाते में 267 आईपीएल मैचों में 8661 रन हैं, जिसमें 39.54 का औसत रहा। उन्होंने 8 शतक और 63 अर्धशतक जमाए हैं।