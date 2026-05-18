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विराट कोहली का नामोनिशान नहीं, साईं सुदर्शन नंबर वन, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

IPL 2026 में 62 मैच पूरे हो जाने के बाद सबसे ज्यादा अर्धशतक किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। इस सूची में विराट कोहली टॉप-5 से बाहर हैं, जबकि साई सुदर्शन पहले नंबर पर बने हुए हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 18, 2026 09:10 pm IST
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आईपीएल 2026 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बैटर

IPL 2026 में 62 मैच पूरे हो जाने के बाद सबसे ज्यादा अर्धशतक किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।

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साई सुदर्शन नंबर वन&nbsp;

आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक 6 अर्धशतक लगाए हैं। 1 शतक भी जड़ा है। ऑरेंज कैप भी उनके सिर पर हैं। उन्होंने अब तक 13 मैचों में 554 रन बनाए हैं।

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शुभमन गिल दूसरे स्थान पर

इस सीजन अब तक सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 12 मैचों की 12 पारियों में 552 रन बनाए हैं। इस दौरान 5 अर्धशतक जड़े हैं। रन अधिक बनाने के कारण वे 5 अर्धशतक के साथ भी सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

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हेनरिक क्लासेन तीसरे नंबर पर

हेनरिक क्लासेन ने 12 मचों की 12 पारियों में 508 रन बनाए हैं, इस दौरान 5 अर्धशतक जड़े हैं। वे तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।

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प्रभसिमरन सिंह चौथे स्थान पर

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 13 मैचों की 12 पारियों में 441 रन बनाए हैं और इस दौरान 5 अर्धशतक जड़े हैं।

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अंगकृष रघुवंशी नंबर 5 पर

केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने 5 मैचों की 5 पारियों में 422 रन बनाते हुए 5 अर्धशतक जड़े हैं और इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं।

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विराट कोहली टॉप-5 से बाहर

विराट कोहली ने इस सीजन अब तक 13 मैचों की 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 542 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने चार अर्धशतक ही जड़े हैं और टॉप-5 की सूची से बाहर हैं। वे 7वें स्थान पर हैं।

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