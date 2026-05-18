विराट कोहली का नामोनिशान नहीं, साईं सुदर्शन नंबर वन, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

शुभमन गिल दूसरे स्थान पर

इस सीजन अब तक सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 12 मैचों की 12 पारियों में 552 रन बनाए हैं। इस दौरान 5 अर्धशतक जड़े हैं। रन अधिक बनाने के कारण वे 5 अर्धशतक के साथ भी सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।