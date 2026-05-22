विराट कोहली फिसड्डी लेकिन उनकी टीम का बैटर नं.1, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर्स की सूची

IPL 2026 में अब तक खेले गए 65 मुकाबलों के बाद सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में विराट कोहली की टीम का एक प्लेयर पहले स्थान पर है, वहीं विराट कोहली भी टॉप-5 में बने हुए हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए मुकाबलों के बाद सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर आरसीबी की टीम के ऑलराउंडर वैंकटेश अय्यर पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसकी 3 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 114 रन 114 की ही औसत से बनाए हैं।
इस सूची में दूसरे स्थान पर रिंकू सिंह का नाम है। केकेआर के इस बल्लेबाज ने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं, जिसकी 10 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 295 रन 73.75 करी औसत से बनाए हैं।
सूची में तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम है। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 3 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 3 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 66 का रहा है।
आईपीएल 2026 में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी ऑलराउंडर अंशुल कंबोज का नाम है। उन्होंने इस सीजन कुल 14 में से कुल चार मैचों में बल्लेबाजी की, जिनमें 58 रन 58 की ही औसत से बनाए हैं।
आईपीएल में इस सीजन सर्वाधिक औसत वाले बैटरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं, जिसमें 54.20 की औसत से 542 रन बनाए हैं। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में भी बने हुए हैं।