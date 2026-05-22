विराट कोहली फिसड्डी लेकिन उनकी टीम का बैटर नं.1, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर्स की सूची

वेंकटेश अय्यर नंबर वन

आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए मुकाबलों के बाद सर्वाधिक औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर आरसीबी की टीम के ऑलराउंडर वैंकटेश अय्यर पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसकी 3 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 114 रन 114 की ही औसत से बनाए हैं।