विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में बतौर भारतीय ओपनर लगाए सबसे ज्यादा छक्के; जानें रोहित शर्मा किस नंबर पर

विराट कोहली ने रचा इतिहास

विराट कोहली ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 49 रनों की शानदार पारी खेली। इस इनिंग में उन्होंने 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। इस छक्के के साथ वह आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, कोहली के नाम अब आईपीएल में पारी का आगाज करते हुए 185 सिक्स हो गए हैं।