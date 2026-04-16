विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में बतौर भारतीय ओपनर लगाए सबसे ज्यादा छक्के; जानें रोहित शर्मा किस नंबर पर

विराट कोहली ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 49 रनों की शानदार पारी खेली। इस इनिंग में उन्होंने 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। इस छक्के के साथ वह आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, कोहली के नाम अब आईपीएल में पारी का आगाज करते हुए 185 सिक्स हो गए हैं।
दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल अब इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। राहुल के नाम आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर 184 छक्के दर्ज हैं।
रोहित शर्मा के नाम आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर 148 छक्के दर्ज हैं। उन्हें इस रेस में नंबर-1 बनने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होगा। बता दें, हिटमैन के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है, मगर फिलहाल वह इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।
आईपीएल में अपनी शानदार बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीतने वाले शिखर धवन अब संन्यास ले चुके हैं। हालांकि उना नाम अभी भी इस लिस्ट में चौथे पायदान पर दर्ज है। गब्बर ने अपने आईपीएल करियर में बतौर ओपनर 143 छक्के लगाए हैं।
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। युवा भारतीय ओपनर्स में वह इस लिस्ट में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने आईपीएल में पारी का आगाज करते हुए अभी तक 118 छक्के लगाए हैं।