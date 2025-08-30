virat kohli and shikhar dhawan top the list in most run for team india in last 5 asia cup tournament shubman gill पिछले 5 एशिया कप में किस भारतीय ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, कोहली-धवन रहे हैं सबसे आगे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलपिछले 5 एशिया कप में किस भारतीय ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, कोहली-धवन रहे हैं सबसे आगे

पिछले 5 एशिया कप में किस भारतीय ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, कोहली-धवन रहे हैं सबसे आगे

एशिया कप के आगामी सीजन के लिए भारतीय टीम ने पिछले सप्ताह टीम का ऐलान किया। इस बार टीम में युवा खिलाड़ियों की भरमार है, वहीं पिछले कुछ सीजन में कोहली-धवन ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आठ बार एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच के साथ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी।

Himanshu SinghSat, 30 Aug 2025 09:57 PM
1/5

शुभमन गिल

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने 2023 में खेले गए टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया था। वह एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। गिल ने 75.50 के औसत से 6 मैचों में 302 रन बनाए थे। गिल ने शतक भी लगाया था।

2/5

विराट कोहली

एशिया कप 2022 में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। कोहली ने 5 मैचों में 92 के औसत से 276 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा रन (281) बनाने वाले बल्लेबाज रहे। कोहली के अलावा सूर्यकुमार यादव ने 5 मैचों में 139 रन किए थे।

3/5

शिखर धवन, रोहित&nbsp;

2018 में खेले गए टूर्नामेंट में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला। शिखर एशिया कप 2018 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 5 मैचों में 342 रन बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा ने 5 मैचों में 317 रन बटोरे थे। धवन ने दो और रोहित ने एक शतक भी लगाया था।

4/5

विराट कोहली

2016 में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने एशिया कप 2016 में 5 मैचों की 4 पारियों में 76.50 के औसत से 153 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 5 मैचों में 138 और युवराज ने इतने ही मैचों में 89 रन बनाए थे।

5/5

शिखर धवन

एशिया कप 2014 में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम सुपर-4 से ही बाहर हो गई थी। हालांकि शिखर धवन और विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में भी काफी रन बटोरे थे। धवन ने 4 मैचों में 192 रन और कोहली ने इतने ही मैचों में 189 रन बनाए थे।

Indian Cricket Team Asia Cup 2025