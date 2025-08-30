पिछले 5 एशिया कप में किस भारतीय ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, कोहली-धवन रहे हैं सबसे आगे

शिखर धवन, रोहित

2018 में खेले गए टूर्नामेंट में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला। शिखर एशिया कप 2018 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 5 मैचों में 342 रन बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा ने 5 मैचों में 317 रन बटोरे थे। धवन ने दो और रोहित ने एक शतक भी लगाया था।