18 साल बाद भी कितने क्लोज हैं विराट कोहली और अजीतेश अर्गल, इन 6 तस्वीरों में देखिए

18-19 साल के बाद विराट-अजीतेश की दोस्ती

भोपाल में जन्मे अजीतेश अर्गल और दिल्ली के विराट कोहली के बीच वही 18-19 साल पुरानी दोस्ती और प्यार बना हुआ है, हाल ही में जारी हईं ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। ये तस्वीरें मानों कह रही हों कि वही प्यार है कुछ भी बदला नहीं है।