वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, देखें T20 में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 भारतीय

वैभव सूर्यवंशी

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने शुक्रवार (14 नवंबर) को तूफानी शतकीय पारी खेलकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ डाला। उन्होंने इंडिया ए वर्सेस यूएई एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच में 32 गेंदों में शतक पूरा किया। सूर्यवंशी ने दोहा के मैदान पर 142 गेंदों में 144 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 15 सिक्स हैं। सूर्यवंशी के शतक के दम पर इंडिया ए ने 297/4 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया।