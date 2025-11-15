वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, देखें एक T20 पारी में सबसे ज्यादा SIX जड़ने वाले भारतीय

श्रेयस अय्यर ने भी जड़े 15 छक्के

चोट के चलते भारतीय टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर का भी नाम लिस्ट में हैं। श्रेयस अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ एक मैच में 147 रन की पारी में रिकॉर्ड 15 छक्के लगाए थे। वैभव ने अय्यर समेत भानू पुनिया की भी बराबरी की है।