वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, देखें एक T20 पारी में सबसे ज्यादा SIX जड़ने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने 42 गेंदों पर 144 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 छक्के जड़े। इन 15 छक्कों के साथ उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा।
नंबर-1 आईसीसी T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम एक टी20 पारी में सर्वाधिक 13 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। वैभव सूर्यवंशी ने उनके इस रिकॉर्ड को ही तोड़ा है।
चोट के चलते भारतीय टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर का भी नाम लिस्ट में हैं। श्रेयस अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ एक मैच में 147 रन की पारी में रिकॉर्ड 15 छक्के लगाए थे। वैभव ने अय्यर समेत भानू पुनिया की भी बराबरी की है।
पुनीत बिष्ट के नाम बतौर भारतीय एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। पुनीत बिष्ट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में मिजोरम के खिलाफ नाबाद 146 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक 17 छक्के जड़े थे।
न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एमएलसी 2025 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्कों यूनिकॉर्न के लिए खेलते हुए 51 गेंदों में 151 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 19 छक्के जड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।