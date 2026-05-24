RR Vs MI सूर्यवंशी का फ्लॉप शो, फिर भी छक्कों के मामले में नंबर 1, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5

कूपर कोनोली नंबर पांच पर, पाटीदार और आर्या भी

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली ने 14 मैचों की 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 491 रन बनाए हैं और कुल 32 छक्के जड़े हैं। वे आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 12 पारियों में 393 रन बनाते हुए 32 छक्के जड़े हैं, वहीं प्रियांश आर्या ने 13 पारियों में 364 रन बनाते हुए 32 छक्के जड़े हैं।