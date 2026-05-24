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RR Vs MI सूर्यवंशी का फ्लॉप शो, फिर भी छक्कों के मामले में नंबर 1, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5

रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उन्होंने इस सीजन इस तरह की डोमिनेंस दिखाई है कि उनके आसपास भी कोई नहीं है। देखिए इस सीजन सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर कौन-कौन हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 24, 2026 06:19 pm IST
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मुंबई के खिलाफ सूर्यवंशी का फ्लॉप शो

आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुरी तरह फेल हुए। उन्होंने वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ चार रन बनाए। वे महेंद्र सिंह धोनी के शिष्य दीपक चाहर की गेंद पर पवेलियन लौटे। आज के मैच में सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 66.67 का रहा।

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छक्कों के मामले में फिर भी नंबर वन

रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उन्होंने इस सीजन इस तरह की डोमिनेंस दिखाई है कि उनके आसपास भी कोई नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 14 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 583 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 53 छक्के जड़े हैं।

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अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम है। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 14 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 563 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 43 छक्के जड़े हैं। वे वैभव सूर्यवंशी से 10 छक्के पीछे हैं।

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रयाल रिकल्टन तीसरे स्थान पर

इस सूची में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रयाल रिकल्ट तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 448 रन बनाए हैं और कुल 38 छक्के जड़े हैं।

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मिचेल मार्श चौथे स्थान पर

13 मैचों की 13 पारियों में 563 रन बनाते हुए 36 छक्कों के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मिचेल मार्श इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उनका आईपीएल 2026 का सीजन खत्म हो चुका है। उन्होंने आखिरी लीग मैच भी नहीं खेला था।

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कूपर कोनोली नंबर पांच पर, पाटीदार और आर्या भी

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली ने 14 मैचों की 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 491 रन बनाए हैं और कुल 32 छक्के जड़े हैं। वे आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 12 पारियों में 393 रन बनाते हुए 32 छक्के जड़े हैं, वहीं प्रियांश आर्या ने 13 पारियों में 364 रन बनाते हुए 32 छक्के जड़े हैं।

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