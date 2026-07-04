वैभव सूर्यवंशी नहीं तोड़ सके इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का महारिकॉर्ड, देखिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले टॉप-6 प्लेयर

वैभव सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर

इस सूची में दूसरे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम आ गया है। उन्होंने 4 जुलाई 2026 को मैनेचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया है। वे हसन रजा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके।