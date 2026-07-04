वैभव सूर्यवंशी नहीं तोड़ सके इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का महारिकॉर्ड, देखिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले टॉप-6 प्लेयर

ind बनाम eng दूसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया। वे भारत के लिए सबसे यंग और दुनिया के दूसरे सबसे यंग डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने।
ऐसे में आइए आज हम आपको उन 6 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है। यह लिस्ट फुल मेंबर टीम के खिलाड़ियों की है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन रजा के नाम है। उन्होंने 14 साल 277 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के टीम के खिलाफ साल 1996 में फैसलाबाद में डेब्यू किया था।
इस सूची में दूसरे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम आ गया है। उन्होंने 4 जुलाई 2026 को मैनेचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया है। वे हसन रजा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके।
इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ का नाम है। उन्होंने साल 2001 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 15 साल 116 दिन में डेब्यू किया था।
सूची में चौथे स्थान पर पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद का नाम है, जिन्होंने 1959 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लाहौर में 15 साल 124 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।
पाकिस्तान के आकिब जावेद लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1988 में वेस्टइंडीद के खिलाफ एडिलेड में 16 साल 127 दिन की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था।
सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 6वें स्थान पर हैं। उन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में अपना डेब्यू किया था।