वैभव सूर्यवंशी ने इन 5 रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

सबसे तेज 1000 टी20 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 103 रनों की पारी के दम पर टी20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले मिचेल ओवन ने 533 गेंदें खेलकर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अब मात्र 473 गेंदों में यह कारनामा कर वैभव सूर्यवंशी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है।