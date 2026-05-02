इस बल्लेबाज के आगे वैभव सूर्यवंशी भी फेल, 250 की स्ट्राइक रेट से करता है बल्लेबाजी, मालकिन का मिलता है स्नेह

वैभव सूर्यवंशी ने बनाए हैं ज्यादा रन

हालांकि, प्रियांश आर्या ने इस सीजन वैभव से अधिक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन रनों के मामले में उनसे अभी पीछे हैं। यह बात ध्यान रखें कि प्रियांश ने अभी वैभव से तीन पारियां कम खेली हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसकी 10 पारियों में 40.40 की औसत से कुल 404 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237. 65 है जो प्रियांश आर्या से कम है।