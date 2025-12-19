ट्रैविस हेड ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, देखें WTC में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बाबर आजम टॉप-10 में

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें पायदान पर हैं। उन्होंने WTC में अभी तक 8 शतक ठोके हैं। उनके नाम इस चैंपियनशिप में 38 मैचों में 47.40 की औसत के साथ 3129 रन दर्ज हैं। उनके अलावा श्रीलंका के डी सिल्वा के नाम भी WTC में 8 ही शतक हैं।