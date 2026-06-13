ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाले एक्टिव 5 एक्टिव प्लेयर, विराट कोहली टॉप पर, रोहित शर्मा कहां? बाबर आजम भी लिस्ट में

क्विंटन डिकॉक तीसरे स्थान पर

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले एक्टिव प्लेयर्स की सूची में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब 23 शतक जड़े हैं। 2023 विश्व कप के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास वापस ले लिया और वनडे और टी-20 फॉर्मेट में एक्टिव हैं।