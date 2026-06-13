ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाले एक्टिव 5 एक्टिव प्लेयर, विराट कोहली टॉप पर, रोहित शर्मा कहां? बाबर आजम भी लिस्ट में

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 प्लेयर कौन-कौन से हैं। विराट कोहली इस लिस्ट में टॉप पर हैं। रोहित शर्मा किस स्थान पर हैं, आइए आपको बताते हैं।
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। वे इस इकलौते फॉर्मेट को खेल रहे हैं, जहां उन्होंने अब तक कुल 54 शतक लगाए हैं। वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव प्लेयर्स में ही सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर नहीं हैं, बल्कि इस फॉर्मेट के इतिहास में ही सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर हैं।
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस एकदिवसीय फॉर्मेट में अब तक कुल 33 शतक जड़े हैं। रोहित वनडे क्रिकेट में ओवरऑल सर्वाधिक शतक जड़ने वाले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरे बल्लेबाज भी हैं।
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले एक्टिव प्लेयर्स की सूची में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब 23 शतक जड़े हैं। 2023 विश्व कप के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास वापस ले लिया और वनडे और टी-20 फॉर्मेट में एक्टिव हैं।
पाकिस्तान के बाबर आजम इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक के अपने करियर में वनडे क्रिकेट में कुल 20 शतक जड़े हैं और 6626 रन बनाए हैं।
इस लिस्ट में इंग्लैंड के जो रूट पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने भी वनडे क्रिकेट में 20 शतक लगाए हैं, लेकिन बाबर आजम ने उनसे बेहतर औसत से ये शतक लगाए हैं, इसलिए रूट को पांचवें स्थान से संतोष करना पड़ा है।