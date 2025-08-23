T20 में सबसे कम गेंद खेलकर छक्का जड़ने वाले टॉप 7 भारतीय, हार्दिक और सूर्या भी इस छोरे के आगे फीके

अभिषेक शर्मा

टी20 में न्यूनतम 200 छक्के मारने वाले भारतीय प्लेयर्स की लिस्ट में हर एक सिक्स के लिए सबसे कम गेंद खेलने का धांसू रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है। 24 वर्षीय अभिषेक ने औसतन 9.98 गेंदें खेलकर एक छक्का ठोका है। उन्होंने अपने करियर में अभी तक 146 मैच खेले हैं और कुल 243 सिक्स उड़ाए हैं। वह अब टी20 एशिया कप 2025 में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।