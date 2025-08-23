T20 में सबसे कम गेंद खेलकर छक्का जड़ने वाले टॉप 7 भारतीय, हार्दिक और सूर्या भी इस छोरे के आगे फीके

टी20 में न्यूनतम 200 छक्के मारने वाले भारतीय प्लेयर्स की लिस्ट में हर एक सिक्स के लिए सबसे कम गेंद खेलने का धांसू रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है। 24 वर्षीय अभिषेक ने औसतन 9.98 गेंदें खेलकर एक छक्का ठोका है। उन्होंने अपने करियर में अभी तक 146 मैच खेले हैं और कुल 243 सिक्स उड़ाए हैं। वह अब टी20 एशिया कप 2025 में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे हैं। उन्होंने 13.13 गेंदों के बाद एक छक्का मारा है। वह 269 टी20 मैचों में 208 सिक्स जमा चुके हैं। दुबे भी एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने औसतन 13.13 गेंदों के बाद सिक्स जड़ा है। वह 302 टी20 मुकाबलो में 298 सिक्स लगा चुके हैं। हार्दिक अब एशिया कप में सिक्स की संख्या बढ़ाएंगे, जिसका आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा।
पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान सूची में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने औसतन 14.33 गेंदें खेलकर सिक्स लगाया है। उन्होंने 274 टी20 मुकाबलों में 243 हवाई फायर किए।
नीतीश राणा ने हर 14.44 गेंदों के बाद एक छ्क्का जमाया है। वह 204 टी20 मैचों में 247 सिक्स लगा चुके हैं। भारत के लिए एक वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले नीतीश आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं।
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह फेहिरस्त में छठे नंबर पर हैं। उन्होंने औसतन 14.45 गेंदों के बाद एक सिक्स मारा। उन्होंने 231 टी20 मुकाबले खेले और 261 हवाई फायर किए।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने औसतन 14.80 गेंदें खेलकर एक छक्का उड़ाया है। सूर्या ने 325 टी20 मैचों में 380 सिक्स लगाए हैं। सूर्या एशिया कप में भारत की कमान संभालेंगे।