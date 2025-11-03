एक ICC टूर्नामेंट में भारत की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 प्लेयर, सचिन के बाद मंधाना ने किया ऐसा

कपिल देव की अगुवाई में भारत ने 1983 में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। महान ऑलराउंडर कपिल ने टूर्नामेंट में 8 मैचों में 60.60 के औसत से 303 रन बनाए थे। उन्होंने एक शतक जमाया। भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था।
भारत ने साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक रन गौतम गंभीर ने जोड़े थे। पूर्व ओपनर गंभीर ने 7 मैचों की छह पारियों में 227 रन बनाए, जिसमें 37.83 का औसत रहा। उन्होंने तीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं। भारत ने खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को मात दी।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 482 रन बनाए। उनका औसत 53.55 का रहा। सचिन ने दो शतक और दो अर्धशतक ठोके। भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाई थी। सचिन के नाम एक आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।
पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पांच मैचों में 363 रन बटोरे। उनका औसत 90.75 का था। उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक जमाया। धवन ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए थे। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था।
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने टूर्नामंट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके बल्ले से 8 मैचों में 257 रन निकले, जिसमें 36.71 का औसत है। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका से बाजी जीती। इस टूर्नामेंट के बाद रोहित ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वह टेस्ट से भी संन्यास से ले चुके हैं।
मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए सबसे अधिक रन जोड़े। उन्होंने 5 मुकाबलों में 48.60 के औसत से 243 रन बनाए। उन्होंने दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं। भारत ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी।
भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से धूल चटाई। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। टीम के लिए टूर्नामेंट में स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 9 मैचों में के औसत से 434 रन जोड़े। उन्होंने एक सेंचुरी और दो फिफ्टी जमाईं। सचिन के बाद मंधाना ने एक आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की जीत में 400 प्लस रन बनाने का कमाल किया है।