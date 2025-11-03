एक ICC टूर्नामेंट में भारत की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 प्लेयर, सचिन के बाद मंधाना ने किया ऐसा

स्मृति मंधाना

भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से धूल चटाई। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। टीम के लिए टूर्नामेंट में स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 9 मैचों में के औसत से 434 रन जोड़े। उन्होंने एक सेंचुरी और दो फिफ्टी जमाईं। सचिन के बाद मंधाना ने एक आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की जीत में 400 प्लस रन बनाने का कमाल किया है।